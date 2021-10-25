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25 октября 21, 11:49
"Дюна" стартовала в США хуже "Хэллоуина"
Дюна
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Фантастический фильм "Дюна", снятый по мотивам одноименного произведения писателя Фрэнка Герберта, стартовал в Северной Америке с результатом в 40 миллионов долларов.
И это было лучшее достижение для студии Warner Bros, в 2021 году. Предыдущий стартовый рекорд принадлежал ленте "Годзилла против Конга" (31,7 миллионов долларов).

Однако на фоне других кинопроектов, выходивших в осенний сезон, достижение "Дюны" оказалось достаточно скромным. Так, фильм ужасов "Хэллоуин убивает" стартовал в домашнем прокате с внушительными 50,4 миллиона долларов. При этом у него был более "взрослый" рейтинг.

Что касается международного проката, то надежды создателей "Дюны" на Китай фактически не оправдались. По итогам премьерных выходных картина смогла собрать лишь 21,6 миллиона долларов. Ожидается, что к понедельнику мировые сборы превысят 200 миллионов долларов.

Также был уточнен совокупный бюджет "Дюны", который, по оценке издания Deadline, составил не менее 300 миллионов долларов, включая затраты на создание (примерно 165 миллионов долларов) и продвижение. Будет ли запущен в производство сиквел, пока неизвестно.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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