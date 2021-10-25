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25 октября 21, 11:53
Рассел Кроу сыграет в комедии про Вьетнам и любовь к пиву
Рассел Кроу
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В Таиланде стартовали съемки фильма "Величайший пивной забег в мире".
Напомним, это новый режиссерский проект Питера Фаррелли, чья "Зеленая книга" получила "Оскар" за лучший фильм в 2019 году. Сюжет основан на невероятной реальной истории, описанной в книге Чика Донохью и Джоанны Моллой. Действие разворачивается в 1967 году. Главный герой едва ли не прямиком из нью-йоркского паба летит во Вьетнам, в эпицентр войны, чтобы выпить по кружке пива с друзьями детства, что отправились воевать.

Рассел Кроу присоединился к Биллу Мюррею и Заку Эфрону. Известно, что картина выйдет на стриминге Apple TV+, но даты релиза пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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