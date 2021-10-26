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26 октября 21, 13:18
"Вечных" оценили на уровне "Железного человека 2"
Об этом свидетельствует рейтинг фильма в статистической системе портала Rotten Tomatoes, достигший к моменту публикации данной заметки 73 процентов. Таким образом, он оказался практически идентичен рейтингу другого популярного проекта студии - "Железного человека 2".
""Вечные", вероятно, станут одним из наиболее противоречивых фильмов в кинематографической вселенной Marvel. Независимо от того, как вы относитесь к "Вечным", нельзя отрицать, что четвертая фаза начинается очень захватывающе", - написал автор издания Comic Book Джейми Джирак.
"Вечные", возможно, не самый худший из фильмов Marvel, но, несомненно, самый разочаровывающий", - отметил Николас Барбер из BBC.
"Эмоциональная глубина помогает воспринимать прерывистое повествование в этом стилистически новом проекте киновселенной Marvel", - считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.
"Чжао - искусный мастер, и "Вечные", хотя и слишком продолжительные (157 минут? В самом деле?), это действительно забавное и приятное времяпрепровождение". - полагает Оуэн Глейберман из Variety.
Источник: https://www.kinonews.ru/