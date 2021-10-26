Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.67
USD
26.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
26 октября 21, 13:18
"Вечных" оценили на уровне "Железного человека 2"
Вечные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экранизация комиксов Marvel "Вечные" понравилась западным кинокритикам.
Об этом свидетельствует рейтинг фильма в статистической системе портала Rotten Tomatoes, достигший к моменту публикации данной заметки 73 процентов. Таким образом, он оказался практически идентичен рейтингу другого популярного проекта студии - "Железного человека 2".

""Вечные", вероятно, станут одним из наиболее противоречивых фильмов в кинематографической вселенной Marvel. Независимо от того, как вы относитесь к "Вечным", нельзя отрицать, что четвертая фаза начинается очень захватывающе", - написал автор издания Comic Book Джейми Джирак.

"Вечные", возможно, не самый худший из фильмов Marvel, но, несомненно, самый разочаровывающий", - отметил Николас Барбер из BBC.

"Эмоциональная глубина помогает воспринимать прерывистое повествование в этом стилистически новом проекте киновселенной Marvel", - считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

"Чжао - искусный мастер, и "Вечные", хотя и слишком продолжительные (157 минут? В самом деле?), это действительно забавное и приятное времяпрепровождение". - полагает Оуэн Глейберман из Variety.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Армию мертвецов оценили выше Лиги справедливости
Трейлер фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли
Премьера финального трейлера фильма Marvel "Вечные"
Фильм "Вечные" назван самым ожидаемым кинопроектом осени
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Брендан Фрейзер сыграет злодея в комиксе "Бэтгерл"
Лента новостей