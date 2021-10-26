"Вечных" оценили на уровне "Железного человека 2"

Об этом свидетельствует рейтинг фильма в статистической системе портала Rotten Tomatoes, достигший к моменту публикации данной заметки 73 процентов. Таким образом, он оказался практически идентичен рейтингу другого популярного проекта студии - "Железного человека 2".





""Вечные", вероятно, станут одним из наиболее противоречивых фильмов в кинематографической вселенной Marvel. Независимо от того, как вы относитесь к "Вечным", нельзя отрицать, что четвертая фаза начинается очень захватывающе", - написал автор издания Comic Book Джейми Джирак.





"Вечные", возможно, не самый худший из фильмов Marvel, но, несомненно, самый разочаровывающий", - отметил Николас Барбер из BBC.





"Эмоциональная глубина помогает воспринимать прерывистое повествование в этом стилистически новом проекте киновселенной Marvel", - считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.





"Чжао - искусный мастер, и "Вечные", хотя и слишком продолжительные (157 минут? В самом деле?), это действительно забавное и приятное времяпрепровождение". - полагает Оуэн Глейберман из Variety.



