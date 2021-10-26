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26 октября 21, 13:20
Брендан Фрейзер сыграет злодея в комиксе "Бэтгерл"
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Брендан Фрейзер держит путь в Готэм-Сити. Актер получил роль злодея в предстоящем кинокомиксе студии Warner Bros. "Бэтгерл".
Согласно источнику, на который ссылается издание The Hollywood Reporter, Фрейзер сыграет Кармайна Фальконе, гангстера, роль которого в фильме Кристофера Нолана "Бэтмен: начало" исполнил Том Уилкинсон.

Постановщиками "Бэтгерл" назначены снявшие комедийный боевик "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Сценарий к фильму с участием в роли супергероини Лесли Грейс подготовила Кристина Ходсон ("Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"). Он посвящен Барбаре Гордон, дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, которого вновь сыграет Дж.К. Симмонс после того, как создал образ знаменитого героя в "Лиге справедливости" Зака Снайдера. 
Ожидается, что фильм по комиксам DC выйдет эксклюзивно на канале HBO Max в 2022 году. На момент написания заметки в актерском составе также числится Джейкоб Скипио ("Плохие парни навсегда").

Фрейзер, звезда приключенческой франшизы "Мумия", уже знаком с миром комиксов DC, являясь частью актерского состава сериала "Роковой патруль". Следующие полнометражные проекты Фрейзера - "Кит" Даррена Аронофски и "Убийцы лунного цветка" Мартина Скорсезе.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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