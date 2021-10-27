"Наследники" продлены на четвертый сезон

Как сообщает издание Deadline, канал HBO продлил шоу "Наследники" на четвертый сезон.





Этот шаг неудивителен, учитывая тот факт, что в день премьеры третьего сезона, 17 октября 2021 года, семейная сага собрала более 1,4 миллиона зрителей на всех платформах, показав лучший результат премьеры любого оригинального сериала HBO с момента запуска HBO Max в мае 2020 года. Сезон из девяти серий, в котором членов разрозненной семьи играют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук, Дж. Смит-Камерон и Киран Калкин, вернулся с увеличением аудитории на 13 процентов с момента премьеры второго сезона.





Третий сезон драмы начинается с того, что владелец медиагиганта Waystar/Royco и патриарх семьи Логан Рой (Кокс) пытается перетянуть на свою сторону дочь Шив (Снук) и младшего сына Романа (Калкин) после предательства, совершенного его строптивым сыном Кендаллом (Стронг) в финале второго сезона. В семье назревает нешуточная гражданская война.





Большой вопрос в том, будет ли четвертый сезон последним. Сценаристка Джорджия Притчетт в интервью изданию The Sunday Times рассказала, что сценаристы уже строят планы на следующий сезон. "Я думаю, что максимум будет пять сезонов, но, скорее всего, четыре. На данный момент Армстронг говорит только об одном сезоне. Но так происходит всякий раз. У нас в планах отличное завершение".



