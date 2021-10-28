Трейлер нового южнокорейского сериала Зов ада

Вслед за Игрой в кальмара, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового южнокорейского мини-сериала Зов ада. Ролик появился на YouTube-канале платформы.





Режиссером и сценаристом проекта, по информации Rappler, стал Ен Сан-хо, известный нашумевшим зомби-хоррором Поезд в Пусан и его продолжением Поезд в Пусан 2: Полуостров.





По сюжету, человечество утопает в предсказаниях о своей скорой смерти, которую несут странные призрачные сущности. Чудовища начинают убивать злобные демоны. Они уносят их в ад.





Затем появляется религиозная группа, которая видит в этих ужасных событиях знаки свыше и пытается раскрыть тайну этих явлений.





Отметим, Зов ада - это первая корейская драма, которую представили на кинофестивале в Торонто.



