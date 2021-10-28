Мишель Уильямс сыграет шестую супругу Генриха VIII

В центре внимания окажется королева Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VIII, и единственная, кто избежал изгнания или смерти. Как сообщает издание Deadline, царствующую чету сыграют Мишель Уильямс и Джуд Лоу.





Карим Айнуз, чья драма "Невидимая жизнь Эвридики" стала победителем программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, назначен режиссером. Сценарий подготовили Джессика Эшворт и Генриетта Эшворт, работавшие в сериале "Убивая Еву". Продюсированием займется компания Brouhaha Entertainment.





К тому времени, когда юная Екатерина Парр вышла замуж за деспотичного Генриха VIII, у нее не было никаких иллюзий о счастливом замужестве, как и гарантий пережить этот брак. Из ее предшественниц две были сосланы, одна умерла при родах, а еще две - обезглавлены. Пытаясь продумать стратегию поведения и разобраться в политике своего положения, Екатерина вынашивала секретный план. Триллер показан глазами Екатерины, это рассказ о жизни с монстром, в которой надо не только выжить, но и преуспеть.





Айнуз упомянул, что команда нашла место и замок того исторического периода, где вы "можете слышать призраков", и именно там будут вестись съемки.



