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Новости кино
29 октября 21, 12:19
Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале об агенте КГБ
Бенедикт Камбербэтч
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Телеканал HBO запускает в производство мини-сериал под названием "Лондонград", основанный на книге Алана Коуэлла "Шпион терминальной стадии", посвященной бывшему агенту КГБ Александру Литвиненко.
Главную роль сыграет популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который также выступит исполнительным продюсером проекта.

Утверждается, что "Лондонград" "рассказывает правдивую историю Литвиненко", который проживал в Англии и был отравлен радиоактивным изотопом Полоний-210 в 2006 году.

Сценарий подготовит Дэвид Скарпа, ранее работавший над такими проектами, как "Все деньги мира" и "Человек в высоком замке". Постановщиком назначен Брайан Фогель.

Напомним, что Камбербэтчу уже доводилось сниматься в фильмах, в которых фигурировала российские спецслужбы. В 2020 году была выпущена лента под названием "Шпионские игры", действие которой происходило в годы Холодной войны.

Что касается перспективных кинопроектов с участием актера, то все поклонники его таланта смогут вновь увидеть его в образе Доктора Стрэнджа в экранизации комиксов Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой", релиз которого запланирован на декабрь 2021 года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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