Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале об агенте КГБ

Главную роль сыграет популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который также выступит исполнительным продюсером проекта.





Утверждается, что "Лондонград" "рассказывает правдивую историю Литвиненко", который проживал в Англии и был отравлен радиоактивным изотопом Полоний-210 в 2006 году.





Сценарий подготовит Дэвид Скарпа, ранее работавший над такими проектами, как "Все деньги мира" и "Человек в высоком замке". Постановщиком назначен Брайан Фогель.





Напомним, что Камбербэтчу уже доводилось сниматься в фильмах, в которых фигурировала российские спецслужбы. В 2020 году была выпущена лента под названием "Шпионские игры", действие которой происходило в годы Холодной войны.





Что касается перспективных кинопроектов с участием актера, то все поклонники его таланта смогут вновь увидеть его в образе Доктора Стрэнджа в экранизации комиксов Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой", релиз которого запланирован на декабрь 2021 года.



