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30 октября 21, 11:51
Пирс Броснан сыграет мафиози в триллере «Быстрый Чарли»
Пирс Броснан
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Звезда бондианы, харизматичный Пирс Броснан нашел себе новый проект для работы.
Актер приглашен на главную роль в триллере «Быстрый Чарли», пишет «Скептик» ссылаясь на Deadline.

Броснан сыграет мафиози, который желает отомстить виновным в гибели нескольких его людей во время нападения.

Основой картины станет произведение «Обезьяны-пистолеты» Виктора Гишлера Эдгара. Режиссерское кресло займет Филлип Нойс («Солт»).

Съемки запланированы на январь следующего года, даты выхода пока нет.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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