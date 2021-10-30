Пирс Броснан сыграет мафиози в триллере «Быстрый Чарли»

Актер приглашен на главную роль в триллере «Быстрый Чарли», пишет «Скептик» ссылаясь на Deadline.





Броснан сыграет мафиози, который желает отомстить виновным в гибели нескольких его людей во время нападения.





Основой картины станет произведение «Обезьяны-пистолеты» Виктора Гишлера Эдгара. Режиссерское кресло займет Филлип Нойс («Солт»).





Съемки запланированы на январь следующего года, даты выхода пока нет.



