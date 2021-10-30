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30 октября 21, 11:57
Netflix показал трейлер второго сезона Ведьмака
Ведьмак
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2 сезон "Ведьмака" с Генри Кавиллом выйдет на Netflix в декабре - фанатам показали первый официальный трейлер.
Популярный сервис Netflix и съемочная группа сериала "Ведьмак" еще в апреле 2021 года заявила о том, что съемки второго сезона официально подошли к концу.

С того времени прошло полгода — с того времени команда занималась монтажом, созданием качественных спецэффектов, а еще на ситуацию влияет ситуация в мире с пандемией коронавируса COVID-19.

Однако сегодня, 29 октября 2021 года, на просторах видеохостинга Youtube появился долгожданный трейлер второго сезона "Ведьмака" после съемочного процесса длительностью 158 дней. Британский актер Генри Кавилл, известный ролями в таких фильмах, как "Человек из стали", "Лига справедливости", "Миссия Невыполнима: Последствия", вернулся к образу Геральта из Ривии.


Источник: https://sport.znaj.ua/
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