Netflix показал трейлер второго сезона Ведьмака

Популярный сервис Netflix и съемочная группа сериала "Ведьмак" еще в апреле 2021 года заявила о том, что съемки второго сезона официально подошли к концу.





С того времени прошло полгода — с того времени команда занималась монтажом, созданием качественных спецэффектов, а еще на ситуацию влияет ситуация в мире с пандемией коронавируса COVID-19.





Однако сегодня, 29 октября 2021 года, на просторах видеохостинга Youtube появился долгожданный трейлер второго сезона "Ведьмака" после съемочного процесса длительностью 158 дней. Британский актер Генри Кавилл, известный ролями в таких фильмах, как "Человек из стали", "Лига справедливости", "Миссия Невыполнима: Последствия", вернулся к образу Геральта из Ривии.



