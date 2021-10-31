Фильм «Дом Гуччи» получил второй трейлер

Драма основана на реальных событиях. Главные роли доверили Адаму Драйверу («Патерсон», «Брачная история») и Леди Гаге.





Фильм повествует о том, как произошло заказное убийство Маурицио Гуччи. Он был внуком основателя модного дома Gucci и успел встать за руль управления. В 1995 году убийство Маурицио было организовано его бывшей женой — Патрицией Реджани.





Кроме Гаги и Драйвера, в картине снимутся весьма яркие личности: Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето. Кстати, Адам Драйвер уже работал с Ридли Скоттом — в его последнем фильме «Последняя дуэль», где Адаму тоже доверили главную роль.





В самом трейлере вкратце рассказали основную завязку сюжета. Маурицио приводит в семью Патрицию, та начинает завидовать и хочет принять участие в управлении империей Гуччи, ей отказывают, и расстроенная женщина обдумывает месть.



