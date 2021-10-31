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31 октября 21, 11:30
Дэйзи Ридли снимется в фантастическом триллере
Дэйзи Ридли
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Исполнительница главной роли в новой трилогии "Звездные войны" Дэйзи Ридли сыграет в футуристическом триллере под названием "Mind Fall", который режиссер Матье Кассовиц собирается снимать по сценарию Грэма Мура ("Игра в имитацию").
Действие картины происходит в ближайшем будущем в Лондоне, где самым востребованным наркотиком на черном рынке являются воспоминания, физически удаленные из мозга одного человека и имплантированные в мозг другого с использованием новой незаконной технологии.

Главный торговец воспоминаниями Ардис Варнадо (Ридли) удаляет воспоминания у тех, кто ищет легких денег, а затем перепродает их “клиентам”, готовым платить большие деньги за “мемы”, которые привязываются к их подсознанию, фактически становясь неотличимыми от их естественных воспоминаний.

Сама героиня борется со своей собственной зависимостью от "мемов", будучи часто не в состоянии отличить жизнь, которую она действительно прожила, от воспоминаний, которые она имплантировала. Поэтому, когда ее обвиняют в убийстве одного из клиентов, инстинкт подсказывает ей усомниться в собственном разуме. Она решает сама раскрыть преступление, надеясь очистить свое имя, но подвергая сомнению все, что она когда-либо считала реальным.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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