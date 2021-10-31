Дэйзи Ридли снимется в фантастическом триллере

Действие картины происходит в ближайшем будущем в Лондоне, где самым востребованным наркотиком на черном рынке являются воспоминания, физически удаленные из мозга одного человека и имплантированные в мозг другого с использованием новой незаконной технологии.





Главный торговец воспоминаниями Ардис Варнадо (Ридли) удаляет воспоминания у тех, кто ищет легких денег, а затем перепродает их “клиентам”, готовым платить большие деньги за “мемы”, которые привязываются к их подсознанию, фактически становясь неотличимыми от их естественных воспоминаний.





Сама героиня борется со своей собственной зависимостью от "мемов", будучи часто не в состоянии отличить жизнь, которую она действительно прожила, от воспоминаний, которые она имплантировала. Поэтому, когда ее обвиняют в убийстве одного из клиентов, инстинкт подсказывает ей усомниться в собственном разуме. Она решает сама раскрыть преступление, надеясь очистить свое имя, но подвергая сомнению все, что она когда-либо считала реальным.



