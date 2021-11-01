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1 ноября 21, 11:27
Ана де Армас может сыграть женскую версию Джона Уика
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Актриса Ана де Армас, известная по фильмам "Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать", ведет переговоры, чтобы исполнить главную роль в фильме "Балерина".
Проект "Балерина" — спин-офф франшизы о Джоне Уике. Находящийся в разработке фильм расскажет историю русской девушки, которая становится киллером и мстит за убийство своей семьи. Этот персонаж эпизодически появлялся в третьей части "Джона Уика", но играла его не Ана де Армас.

В режиссерском кресле находится создатель хоррор-франшизы "Другой мир" Лен Уайзман. Постановщики "Джона Уика" Чад Стахелски и Дэвид Литч выступают продюсерами.

Есть вероятность, что Киану Ривз и Анжелика Хьюстон исполнят камео.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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