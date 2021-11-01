Ана де Армас может сыграть женскую версию Джона Уика

Проект "Балерина" — спин-офф франшизы о Джоне Уике. Находящийся в разработке фильм расскажет историю русской девушки, которая становится киллером и мстит за убийство своей семьи. Этот персонаж эпизодически появлялся в третьей части "Джона Уика", но играла его не Ана де Армас.





В режиссерском кресле находится создатель хоррор-франшизы "Другой мир" Лен Уайзман. Постановщики "Джона Уика" Чад Стахелски и Дэвид Литч выступают продюсерами.





Есть вероятность, что Киану Ривз и Анжелика Хьюстон исполнят камео.



