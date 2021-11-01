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1 ноября 21, 11:29
Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке
Лиам Нисон
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Лиам Нисон ("Заступник") исполнит одну из главных ролей в триллере "В стране святых и грешников" (In The Land Of Saints And Sinners).
Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс ("Белфаст").

Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над "Заступником".

Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс.

Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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