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1 ноября 21, 11:29
Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке
Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс ("Белфаст").
Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над "Заступником".
Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс.
Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.
Источник: https://kinoafisha.ua/