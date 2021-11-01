Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке

Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс ("Белфаст").





Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над "Заступником".





Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс.





Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.



