Режиссер фильма ужасов Астрал. Онлайн снимет хоррор Бугимен

Производство начнется зимой и продлится вплоть до весны 2022 года в Новом Орлеане. Роб Сэвадж, снявший хоррор "Астрал. Онлайн", утвержден на пост режиссера. Продюсированием займутся Шон Леви, Дэн Ливайн и Дэн Коэн. Об этом сообщает издание Deadline.





Марк Хейман ("Черный лебедь") пишет сценарий, основанный на оригинальном черновике Скотта Бека, Брайана Вудса ("Тихое место") и Акелы Купера ("Злое"). Изначально проект разрабатывался производственной компанией Леви 21 Laps для Fox, но теперь обретет новую жизнь благодаря Hulu. Кастинг на роли будет проводиться в самом начале следующего года. Бек и Вудс разделят обязанности исполнительных продюсеров.





"И пришел бука" ("The Boogeyman") был впервые опубликован в 1978 году в составе сборника рассказов "Ночная смена", который Кинг писал на протяжении многих лет для журналов. Он является десятым рассказом в сборнике из 20 рассказов, по которому снимут либо художественный фильм, либо телефильм. Среди прочих рассказов, которые были экранизированы - "Дети кукурузы", "Карниз", "Корпорация "Бросайте курить"", "Иногда они возвращаются", "Газонокосильщик". На момент написания заметки студия New Line занимается экранизацией рассказа Кинга "Жребий" ("Салемов Удел"/"Поселение Иерусалим"), который так же входит в сборник "Ночная смена".



