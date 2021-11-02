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2 ноября 21, 12:17
Премьера трейлера фантастического фильма "Падение Луны"
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Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма "Падение Луны", фантастического боевика режиссера Роланда Эммериха.
Главные роли в картине исполняют лауреатка премии "Оскар" Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.

В официальном синопсисе картине сказано: Таинственная сила сбивает Луну с ее орбиты и отправляет навстречу Земле. Мир находится на грани уничтожения, и всего за несколько недель до столкновения исполнительный директор НАСА и бывший астронавт Джо Фаулер (Берри) приходит к выводу, что у нее есть ключ к спасению планеты. Проблема лишь в том, что ей верят только двое: астронавт из ее прошлого Брайан Харпер (Уилсон) и специалист по теориям заговора К. С. Хаусман (Брэдли). Втроем они отправляются в последнюю отчаянную миссию в космос, оставив позади всех, кто им дорог, только для того, чтобы узнать, что наша Луна не является тем, чем мы ее привыкли считать.

Соавторами сценария выступили Спенсер Коэн, Харальд Клозер и Эммерих. Бюджет фильма составляет 150 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих независимых фильмов в истории. Премьера картины запланирована на начало февраля 2022 года.


Источник: https://www.kinonews.ru/
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