Джаред Лето в трейлере фильма «Морбиус»

Это история о докторе Морбиусе, который, пытаясь излечиться от редкого заболевания крови, становится вампиром. Роль Майкла Морбиуса – одного из самых неоднозначных и сложных персонажей вселенной Marvel– досталась Джареду Лето.





Майкл Морбиус впервые появился в комиксах Marvel в 1971 году. Это талантливый ученый, лауреат Нобелевской премии по химии. Герой с детства страдает от редкого заболевания крови. Став ученым, он начинает эксперименты с ДНК летучих мышей-вампиров и электрошоковой терапией, и итоге излечивает себя от болезни. Но в связи с мутациями он меняется: у Морбиуса появляется суперсила, возможность регенерации, а также жажда крови и убийств, и герой превращается в вампира.





Морбиус уже появлялся в нескольких сериалах о Человеке-пауке (они заклятые враги), а в 2018 году началась работать над сольной лентой "Морбиус" – с Джаредом Лето в главной роли. Режиссер ленты – Даниэль Эспиноса, который снял фильмы "Номер 44" и "Живое".





Напомним, что в 2016 году Джаред Лето сыграл Джокера в фильме "Отряд самоубийц" Дэвида Эйера. Критики уже предполагают, что зрители будут сравнивать его Морбиуса именно с Джокером, поскольку и Джокер, и Морбиус – герои с отрицательной харизмой, заслужившие репутацию неоднозначных персонажей вселённой DC и Marvel соответственно.



