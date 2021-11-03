Роберт Дауни мл. сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

К нему присоединился Роберт Дауни мл. и Мэтт Дэймон. Как и в случае с некоторыми другими участниками проекта, их персонажи пока не называются.





Напомним, что фильм, в центре сюжета окажутся фрагменты биографии Дж. Роберта Оппенгеймера, ученого, руководившего Манхэттенским проектом, результатом которого стало создание атомной бомбы. Как было объявлено ранее, картина выйдет на экраны 21 июля 2023 года - слот, который в прошлом обычно сохранялся для фильмов Нолана.





Финансировать проект будет не студия Warner Bros., с которой Нолан сотрудничал в течение многих лет, но отношения с которой у него оказались испорчены после внедрения так называемой гибридной схемы релиза, а Universal. Она же будет отвечать за прокат по всему миру и в Северной Америке.





Нолан также выступит в качестве продюсера вместе с Эммой Томас и Чарльзом Ровеном из Atlas Entertainment. Сценарий картины основан на книге лауреата Пулитцеровской премии "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда. Главную роль исполнит Киллиан Мерфи.



