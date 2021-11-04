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4 ноября 21, 13:00
София Бутелла снимется у Зака Снайдера
София Бутелла
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София Бутелла сыграет главную роль в предстоящем полнометражном проекте "Мятежная луна" Зака Снайдера, который он снимет для Netflix.
Сюжет научно-фантастического фэнтези описывается следующим образом: "Когда мирной колонии на краю галактики угрожают армии регента-тирана Балисария, они отправляют молодую женщину с таинственным прошлым искать воинов на соседних планетах, чтобы те помогли им помочь защитить рубежи".

Снайдер подготовил сценарий вместе со сценаристом "Армии мертвецов" Шэем Хаттеном и Куртом Джонстадом, с которым он работал над кинокомиксом "300 спартанцев". Оригинальная история принадлежит Снайдеру и Джонстаду. Дебора Снайдер, Уэсли Коллер и Снайдер выступят продюсерами вместе с Эриком Ньюманом и Сарой Боуэн.

"Мятежная луна" - очередной совместный проект Снайдера и Netflix. Режиссер снял "Армию мертвецов", выступил в качестве продюсера приквела "Армия воров", который вышел на Netflix в минувшие выходные. Снайдер также работает над аниме-спин-оффом "Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас" и сериалом по скандинавской мифологии "Сумерки богов" ("Twilight of the Gods") для стриминга.

Бутелла недавно снялась в триллере "Узники страны призраков" и фантастическом фильме "Заложники Марса".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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