Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс сыграют в драме

Как сообщает Variety, режиссером выступит документалист Алекс Гибни ("Все под контролем"), для которого картина станет сольным дебютом в полнометражном игровом кино.





"Два волка" расскажут историю пилота Хью Томпсона (Джонс), который служил во Вьетнаме и положил конец резне в деревне Сонгми. Томпсон остановил массовое убийство женщин и детей, совершенное американскими солдатами, за что впоследствии был объявлен предателем. По возвращении в Штаты за дело Томпсона берется генерал Уильям Пирс (Мортенсен), пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло в тот день, а также отстоять честь безвинного пилота.





Авторами сценария являются Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия") и Мэтт Кук ("Три секунды").





Даты премьеры пока нет.



