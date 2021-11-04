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Кино
Новости кино
4 ноября 21, 13:02
Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс сыграют в драме
Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс
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Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Калеб Лэндри Джонс ("Форпост") снимутся в фильме "Два волка".
Как сообщает Variety, режиссером выступит документалист Алекс Гибни ("Все под контролем"), для которого картина станет сольным дебютом в полнометражном игровом кино.

"Два волка" расскажут историю пилота Хью Томпсона (Джонс), который служил во Вьетнаме и положил конец резне в деревне Сонгми. Томпсон остановил массовое убийство женщин и детей, совершенное американскими солдатами, за что впоследствии был объявлен предателем. По возвращении в Штаты за дело Томпсона берется генерал Уильям Пирс (Мортенсен), пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло в тот день, а также отстоять честь безвинного пилота.

Авторами сценария являются Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия") и Мэтт Кук ("Три секунды").

Даты премьеры пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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