Мел Гибсон отправится на поиски ведьмы

Его партнером и исполнителем главной роли будет Мейсон Темз, набирающий популярность молодой актер, который возглавляет предстоящий триллер с элементами ужасов "Черный телефон". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Актер Дэвид Генри, наиболее известный по сериалу "Волшебники из Уэйверли", в котором он работал и в качестве сценариста, назначен постановщиком проекта, производства студий Nickel City Pictures, Novo Media Group и Pastime Pictures.





В фильме по сценарию, написанному Корнелиусом Юлиано и Брайаном Шульцем ("Снупи и мелочь пузатая в кино"), мальчик (Темз), чей лучший друг исчез при таинственных обстоятельствах, начинает подозревать, что некое сверхъестественное существо может охотиться на детей, проживающих на острове Мартас-Винъярд. Он обращается за помощью к стареющему детективу (Гибсон), и вскоре они обнаруживают, что идут по следу ведьмы, которая недавно ушла на покой и обосновалась на их острове.





""Boys of Summer" - это история из детства, которая заставляет работать воображение и окунает нас в мир, где герои сражаются со старыми и новыми чудовищами", - сказал Генри в своем заявлении. Производство начнется в Уилмингтоне, Северная Каролина в декабре 2021 года.





Для Гибсона "Boys of Summer" станет третьим проектом, в котором он получил одну из ведущих ролей с середины октября текущего года. Напомним, что актер примет участие в триллере "Опасное место" и сериале "Континенталь".



