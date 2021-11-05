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5 ноября 21, 12:45
Мел Гибсон отправится на поиски ведьмы
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Мел Гибсон сыграет ведущую роль в приключенческом фэнтезийном триллере "Boys of Summer".
Его партнером и исполнителем главной роли будет Мейсон Темз, набирающий популярность молодой актер, который возглавляет предстоящий триллер с элементами ужасов "Черный телефон". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актер Дэвид Генри, наиболее известный по сериалу "Волшебники из Уэйверли", в котором он работал и в качестве сценариста, назначен постановщиком проекта, производства студий Nickel City Pictures, Novo Media Group и Pastime Pictures.

В фильме по сценарию, написанному Корнелиусом Юлиано и Брайаном Шульцем ("Снупи и мелочь пузатая в кино"), мальчик (Темз), чей лучший друг исчез при таинственных обстоятельствах, начинает подозревать, что некое сверхъестественное существо может охотиться на детей, проживающих на острове Мартас-Винъярд. Он обращается за помощью к стареющему детективу (Гибсон), и вскоре они обнаруживают, что идут по следу ведьмы, которая недавно ушла на покой и обосновалась на их острове.

""Boys of Summer" - это история из детства, которая заставляет работать воображение и окунает нас в мир, где герои сражаются со старыми и новыми чудовищами", - сказал Генри в своем заявлении. Производство начнется в Уилмингтоне, Северная Каролина в декабре 2021 года.

Для Гибсона "Boys of Summer" станет третьим проектом, в котором он получил одну из ведущих ролей с середины октября текущего года. Напомним, что актер примет участие в триллере "Опасное место" и сериале "Континенталь".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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