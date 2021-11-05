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5 ноября 21, 12:48
"Остров фантазий" продлен на второй сезон
Остров фантазий
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Канал Fox прокладывает обратный курс на "Остров фантазий". Телесеть заказала второй сезон драмы, дебютировавшей в августе 2021 года.
В сериале, являющемся перезапуском одноименного шоу, выходившего на канале ABC с 1977 по 1984 год, главные роли исполняют Розелин Санчез и Киара Барнс. Также стало известно, что Fox выпустит специальный праздничный эпизод 21 декабря, а второй сезон дебютирует в 2022 году. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

"Благодаря фантастической Розелин Санчез и очаровательной Киаре Барнс и захватывающим историям, которые разбирались с природой возникновения эмоций и стремлений, "Остров фантазий" стал идеальным исполнением желаний и убежищем, в котором мы все нуждались этим летом. Шоураннеры Элизабет Крафт и Сара Фэйн и все сотрудники Sony и Gemstone отлично поработали над этим сериалом, и, естественно, мы захотели продолжения", - говорится в заявлении Fox.

За неделю с учетом отсроченных просмотров "Остров фантазий" собирал в среднем около трех миллионов зрителей и является лучшим сценарным летним шоу среди ключевой аудитории зрителей от 18 до 49 лет.

Сериал Fox стал третьим переосмыслением оригинального шоу. В 1998 года вышла просуществовавшая один сезон версия с Малкольмом МакДауэллом, а в 2020 году Blumhouse выпустил полнометражный фильм с элементами хоррора.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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