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7 ноября 21, 14:18
Съемки "Черной пантеры 2" остановлены
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Производство "Черной пантеры 2: Ваканда навсегда" временно приостановлено из-за тяжести травмы, полученной звездой фильма Летишией Райт в августе текущего года на площадке в Бостоне во время съемки эпизода, в котором использовалась трюковая установка.
На тот момент Marvel Studios заявила, что травма Райт не повлияет на съемочный график фильма. После инцидента Райт была госпитализирована бостонскую больницу, а после выписки в уехала в Лондон, где находится до сих пор.

Съемки фильма продолжались без участия ее героини Шури, младшей сестры Т`Чаллы (Чэдвик Боузман). Когда Боузман умер от рака в августе 2020 года, было принято решение сделать Шури главной героиней сиквела.

Съемки "Черной пантеры 2" проводились в основном в Атланте в течение последних двух месяцев. За это время режиссер Райан Куглер отснял все сцены, в которых не требовалось присутствие Райт. Пауза в производстве начнется в неделю Дня благодарения, а пока будет вестись подготовительная работа для возобновления процесса в начале 2022 года.

"Летишиа восстанавливается в Лондоне с сентября после травм, полученных на съемках "Черной пантеры 2", и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года", - говорится в заявлении представителя актрисы. Marvel уже отложила выход фильма в октябре, перенеся его с 8 июля 2022 года на 11 ноября 2022 года. В настоящий момент по сведениям The Hollywood Reporter, новая дата релиза остается неизменной.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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