Съемки "Черной пантеры 2" остановлены

На тот момент Marvel Studios заявила, что травма Райт не повлияет на съемочный график фильма. После инцидента Райт была госпитализирована бостонскую больницу, а после выписки в уехала в Лондон, где находится до сих пор.





Съемки фильма продолжались без участия ее героини Шури, младшей сестры Т`Чаллы (Чэдвик Боузман). Когда Боузман умер от рака в августе 2020 года, было принято решение сделать Шури главной героиней сиквела.





Съемки "Черной пантеры 2" проводились в основном в Атланте в течение последних двух месяцев. За это время режиссер Райан Куглер отснял все сцены, в которых не требовалось присутствие Райт. Пауза в производстве начнется в неделю Дня благодарения, а пока будет вестись подготовительная работа для возобновления процесса в начале 2022 года.





"Летишиа восстанавливается в Лондоне с сентября после травм, полученных на съемках "Черной пантеры 2", и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года", - говорится в заявлении представителя актрисы. Marvel уже отложила выход фильма в октябре, перенеся его с 8 июля 2022 года на 11 ноября 2022 года. В настоящий момент по сведениям The Hollywood Reporter, новая дата релиза остается неизменной.



