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Кино
Новости кино
7 ноября 21, 14:20
"Рэмбо" и "Неудержимые" станут сериалами
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Некоторые из популярных франшиз в жанре "экшен" продолжат развиваться на домашних и мобильных экранах.
Киностудия Millennium Media, стоящая за такими проектами, как "Неудержимые" и "Рэмбо", планирует в ближайшем будущем экспансию в мир телевидения.

"Наше внимание всегда было сосредоточено на полнометражном кино, но у нас есть целый ряд телевизионных проектов, которые мы разрабатываем. Мы хотим развивать нашу интеллектуальную собственность и создать телевизионные ответвления "Падение Олимпа", "Рэмбо", "Неудержимых", думаем, что сделать с "Хеллбоем" и так далее. Так что возможностей много", - прокомментировал президент компании Джеффри Гринштейн. По его словам, съемки отдельных проектов могут начаться уже в следующем году.

Отметим, что "Неудержимые 4" на момент написания данной заметки находились в производстве, и Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и Дольф Лундгрен были готовы вернуться к своим ролям.

"Это действительно был кошмар с точки зрения планирования. Потому что у каждого есть другие обязательства и семейные дела, которые нужно было учитывать, и у нас есть звезда музыкального бизнеса, у которой запланированы свои мероприятия, и Меган Фокс. Так что мы должны были планировать каждую мелочь для каждого участника, чтобы это сработало. Но мы сделали это. И это того стоило", - добавил он.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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