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8 ноября 21, 12:44
Вин Дизель позвал Дуэйна Джонсона в десятый «Форсаж»
Вин Дизель
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Чтобы завершить основную серию фильмов франшизы «Форсаж» достойно, актер и продюсер Вин Дизель предложил своему коллеге Дуэйну Джонсону забыть о конфликте, длящемся еще в 2016 года, и поработать над десятым фильмом вместе.
Открытое письмо об этом Дизель написал Джонсону в своем Instagram.

В письме исполнитель роли Доминика Торетто назвал своего коллегу «братишкой» и напомнил, что его дети зовут Джонсона дядей Дуэйном, намекнув, что они друг другу не чужие люди. Дизель также рассказал, что пообещал погибшему актеру франшизы Полу Уокеру достойно завершить историю «Форсажей». И он не представляет себе хорошего финала без участия Люка Хоббса в исполнении Джонсона.

«Я говорю это из любви… но ты должен появиться, не оставляй франшизу без своего героя, у тебя очень важная роль. Никто другой не может сыграть Хоббса. Надеюсь, ты не подведешь меня и исполнишь свое предназначение», – написал Дизель. На момент написания заметки ответа от Джонсона еще не последовало.

Отметим, что оба актера являются также продюсерами. Но, поскольку компания Дизеля занимается созданием франшизы «Форсаж», технически он являлся начальником Джонсона на съемках. В свою очередь, Скала, который тоже имеет немалый опыт в продюсировании, периодически выражал недовольство методами Дизеля – он критиковал его за привычку опаздывать и простои всей команды. Именно поэтому в 9 части франшизы Люк Хоббс уже не появился – только в комедийном спин-оффе «Хоббс и Шоу».

Источник: https://skeptik.com.ua/
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