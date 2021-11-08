Канье Уэст появился на публике с новой девушкой

44-летний американский репер Ye, он же в прошлом Канье Уэст, который еще недавно признавался, что хочет сохранить свой брак с Ким Кардашьян, на фоне слухов о ее романе с комиком Питом Дэвидсоном появился на публике с новой пассией, пишет Daily Mail.





На дебютном баскетбольном матче Donda Academy в Миннеаполисе музыканта сопровождала 22-летняя модель по имени Винетрия. Их сфотографировали, сидящими рядом на трибунах.





Появление рэпера с новой девушкой вызвало жаркие обсуждения в СМИ относительно того, насколько серьезны эти отношения, поскольку еще в прошлый четверг Канье на Drink Champs неоднократно называл Ким Кардашьян "моя жена".













Винетрия и канье Уэст на баскетбольном матче клуба рэпера





"SNL заставляет мою жену сказать: "Я развелась с ним" по телевизору. Но мы даже не разведены. Для меня это не шутка. Мои дети хотят, чтобы их родители остались вместе. Хочу чтобы мы были вместе", – заявлял он.





Во время записи этого интервью, которое вышло в эфир 4 ноября, Винетрия была с рэпером в Майами. Она также присутствовала на его воскресной службе 31 октября. по словам источников, они "встречаются уже некоторое время".



