"Вечные" возглавили мировой прокат

Это была самая ожидаемая премьера осени, которую, судя по продажам билетов, зрители ждали больше, чем "Дюну" и нового "Бонда".





На домашних экранах в стартовый уикенд фильм заработал 71 миллион долларов (меньше, чем "Черная вдова"), сообщает Box Office Mojo. Мировые суммарные сборы составили 161 миллион долларов. При этом производство картины обошлось студии Disney в 200 миллионов долларов.





Напомним, что мнение критиков о "Вечных" разделилось. Одни пришли в восторг от работы оскароносной постановщицы Хлои Чжао, другие посчитали ленту очень скучной, очень затянутой, перегруженной и беспорядочной.





В настоящее время рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 48% на основе 306 отзывов.



