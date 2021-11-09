Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.19
USD
26.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 ноября 21, 13:26
"Вечные" возглавили мировой прокат
Вечные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новый марвеловский блокбастер "Вечные" в прошедшие выходные параллельно стартовал в США и мире.
Это была самая ожидаемая премьера осени, которую, судя по продажам билетов, зрители ждали больше, чем "Дюну" и нового "Бонда".

На домашних экранах в стартовый уикенд фильм заработал 71 миллион долларов (меньше, чем "Черная вдова"), сообщает Box Office Mojo. Мировые суммарные сборы составили 161 миллион долларов. При этом производство картины обошлось студии Disney в 200 миллионов долларов.

Напомним, что мнение критиков о "Вечных" разделилось. Одни пришли в восторг от работы оскароносной постановщицы Хлои Чжао, другие посчитали ленту очень скучной, очень затянутой, перегруженной и беспорядочной.

В настоящее время рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 48% на основе 306 отзывов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Сиквел «Тихого места» успешно стартовал в США
Фильм ужасов "Заклятие 3" возглавил прокат
"Форсаж 9" не уступил лидерство в прокате
"Дюна" стартовала в США хуже "Хэллоуина"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Галь Гадот исполнит роль злой королевы в новой "Белоснежке"
Лента новостей