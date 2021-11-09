Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.19
USD
26.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 ноября 21, 13:27
Галь Гадот исполнит роль злой королевы в новой "Белоснежке"
галь гадот
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актриса и модель Галь Гадот, которая больше известна как "Чудо-женщина", дополнила актерский состав новой адаптации истории о Белоснежке от Disney. Она исполнит роль злой королевы.
Главную роль в проекте о Белоснежке будет исполнять латиноамериканская актриса Рейчел Зеглер – звезда "Вестсайдской истории" от Стивена Спилберга. Режиссером киноверсии "Белоснежки и семеро гномов" станет Марк Уэбб ("500 дней лета"). Ожидается, что съемки фильма начнутся уже в 2022 году.

Как сообщает источник, звезду комиксов DC заинтриговала возможность присоединиться к таким звездам, как Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт, которые ранее уже играли знаковых злодеев из мира Disney. После согласования плотного рабочего графика актриса согласилась на роль уже на этой неделе.

Последним громким проектом в фильмографии актрисы осталась прошлогодняя декабрьская премьера "Чудо-женщина: 1984". Ближайшая новая премьера с участием Гадот состоится на стриминге Netflix в ленте "Красное уведомление" – 12 ноября, в котором также снимаются Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Напомним также, что актриса активно занимается разработкой "Клеопатры" из Paramount, которую она же и продюсирует.

Интересно. Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, который принес огромный успех для студии.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Тизер комедии с участием "Холостячки" в главной роли
Брендан Фрейзер сыграет злодея в комиксе "Бэтгерл"
Мишель Уильямс сыграет шестую супругу Генриха VIII
Эмилия Кларк сыграет в романтической комедии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Вечные" возглавили мировой прокат
Лента новостей