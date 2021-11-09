Галь Гадот исполнит роль злой королевы в новой "Белоснежке"

Главную роль в проекте о Белоснежке будет исполнять латиноамериканская актриса Рейчел Зеглер – звезда "Вестсайдской истории" от Стивена Спилберга. Режиссером киноверсии "Белоснежки и семеро гномов" станет Марк Уэбб ("500 дней лета"). Ожидается, что съемки фильма начнутся уже в 2022 году.





Как сообщает источник, звезду комиксов DC заинтриговала возможность присоединиться к таким звездам, как Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт, которые ранее уже играли знаковых злодеев из мира Disney. После согласования плотного рабочего графика актриса согласилась на роль уже на этой неделе.





Последним громким проектом в фильмографии актрисы осталась прошлогодняя декабрьская премьера "Чудо-женщина: 1984". Ближайшая новая премьера с участием Гадот состоится на стриминге Netflix в ленте "Красное уведомление" – 12 ноября, в котором также снимаются Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Напомним также, что актриса активно занимается разработкой "Клеопатры" из Paramount, которую она же и продюсирует.





Интересно. Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, который принес огромный успех для студии.



