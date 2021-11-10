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9 ноября 21, 22:15
Создатель "Игра в кальмара" анонсировал продолжение сериала
Игра в кальмара
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Режиссер, создатель и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк, заявил, что сериал вернется с новыми приключениями Ки Хуна

Сериал Netflix "Игра в кальмара" получит продолжение, несмотря на то, что большинство телешоу в Южной Корее длится всего один сезон. Об этом сообщает AP.

Режиссер, создатель и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк, заявил, что сериал вернется с новыми приключениями Ки Хуна.

"Вы не оставляете нам выбора, – сказал Хван Дон Хёк, отвечая на вопрос о возможности создания второго сезона. – Это сейчас в моей голове. Я планирую, однако пока слишком рано говорить, когда и как это произойдет. Но я обещаю вам – Ки Хун вернется и сделает что-то для мира".

СПРАВКА. Сериал "Игра в кальмара" состоит из девяти эпизодов. Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021-го. Суть сюжета, как сообщается в описании на сайте Netflix, заключается в том, что сотни игроков, которым нужны деньги, принимают странное приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет большой денежный выигрыш, но ставки здесь смертельные. 

13 октября в Netflix заявили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминг-платформы – на тот момент сериал набрал 111 млн просмотров.
liga.net
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