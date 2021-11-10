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10 ноября 21, 12:32
Дата выхода второго сезона сериала «Эмили в Париже»
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Съемки второго сезона сериала «Эмили в Париже» завершились.
Netflix приготовил фанатам настоящий подарок, выпустив первую серию под Рождество – 24 декабря. Стоит отметить, что примерно в это же время должно выйти продолжение культового проекта «Секс в большом городе».

Действия картины будут разворачиваться в Сен-Тропе, а это значит, что зрители увидят много трендовых летних образов Эмили и ее французских подружек. Каждый из нас может почерпнуть что-то для себя на будущий год.

«Эмили в Париже» в прошлом году стал самым обсуждаемым сериалом. А все благодаря тому, что в нем были собраны все стереотипы о французах, а также и то, что картину снял создатель «Секса в большом городе». Несмотря на то, что отзывы критиков и зрителей были не совсем лестными, Netflix все равно решил выпустить второй сезон.

Источник: https://likein.ua/
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