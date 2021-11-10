ДиКаприо сыграет лидера религиозного культа

Джим Джонс создал в 1970-х годах религиозную секту под названием "Народный храм", отрицающую все постулаты христианства. Джонс провозгласил себя Богом и в ноябре 1978 года устроил среди членов культа коллективное самоубийство посредством отравления цианидом, которое унесло девятьсот жизней.





Известно, что над сценарием поработает Скотт Розенберг, автор боевиков "Воздушная тюрьма", "Угнать за 60 секунд", кинокомикса "Веном" и перезапуска приключенческой комедии "Джуманджи". Режиссер пока не утвержден.



