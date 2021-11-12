Вышел первый трейлер перезапуска Секса в большом городе

В Сети появился первый официальный трейлер продолжения сериала Секс в большом городе - И просто так. Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max.

На кадрах зрители могут увидеть три главных героини - Кэрри, которую играет Сара Джессика Паркер, Миранду, роль которой исполняет Синтия Никсон и Шарлотту - Кристин Дэвис. А также Мистера Бига в исполнении Криса Нота.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава", - говорится на видео.





Напомним, перезапуск сериала Секс в большом городе будет состоять из десяти эпизодов. В нем не появится Саманта Джонс (Ким Кэтролл).

