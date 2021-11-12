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12 ноября 21, 21:33
Вышел первый трейлер перезапуска Секса в большом городе
Секс в большом городе
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Премьера спин-оффа И просто так (And Just Like That) запланирована на 9 декабря текущего года.

В Сети появился первый официальный трейлер продолжения сериала Секс в большом городе - И просто так. Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max.

На кадрах зрители могут увидеть три главных героини - Кэрри, которую играет Сара Джессика Паркер, Миранду, роль которой исполняет Синтия Никсон и Шарлотту - Кристин Дэвис. А также Мистера Бига в исполнении Криса Нота.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава", - говорится на видео.


Напомним, перезапуск сериала Секс в большом городе будет состоять из десяти эпизодов. В нем не появится Саманта Джонс (Ким Кэтролл).
Korrespondent
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