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Кино
Новости кино
16 ноября 21, 23:01
В Киев приехал звезда Голливуда. Видео
Шон Пенн
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Артист снимает документальное кино об Украине, однако о съемках фильма практически ничего неизвестно.

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн посетил Украину. Он снимает документальное кино о нашей стране. Об этом сообщает ТСН.

Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.

Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.

Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.

"У нас Шон Пенн", – написал Остальцев в Instagram о разговоре с Шоном Пенном.

Также журналисты выяснили, что Пенн в ближайшие дни посетит зону проведения ООС и Мариуполь, в частности.


Отметим, Пенн является лауреатом премии Оскар. Он прославился в фильмах Таинственная река и Харви Милк. Также его считают одним из самых титулованных актеров современности.
Korrespondent
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