В Киев приехал звезда Голливуда. Видео

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн посетил Украину. Он снимает документальное кино о нашей стране. Об этом сообщает ТСН.

Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.

Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.

Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.

"У нас Шон Пенн", – написал Остальцев в Instagram о разговоре с Шоном Пенном.

Также журналисты выяснили, что Пенн в ближайшие дни посетит зону проведения ООС и Мариуполь, в частности.



