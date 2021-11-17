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16 ноября 21, 23:01
В Киев приехал звезда Голливуда. Видео
Голливудский актер и продюсер Шон Пенн посетил Украину. Он снимает документальное кино о нашей стране. Об этом сообщает ТСН.
Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.
Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.
Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.
"У нас Шон Пенн", – написал Остальцев в Instagram о разговоре с Шоном Пенном.
Также журналисты выяснили, что Пенн в ближайшие дни посетит зону проведения ООС и Мариуполь, в частности.
Отметим, Пенн является лауреатом премии Оскар. Он прославился в фильмах Таинственная река и Харви Милк. Также его считают одним из самых титулованных актеров современности.