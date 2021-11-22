Вышел трейлер нового мультфильма "Ну, погоди!". ВИДЕО

В РФ на онлайн-мероприятии Comic Con Russia был показан трейлер перезапуска известного мультфильма "Ну, погоди!". Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале Союзмультфильма.





В новом мультсериале "Ну, погоди!" поменяли возраст главных героев, а также избавили Волка от вредных привычек.





В новой версии Волк не будет курить и пить алкогольные напитки, но будет злоупотреблять видеоиграми.





Также в мультфильме появились новые персонажи - Барсук, Косуля и хакер Ежик.





Зайца и Волка озвучили соответственно российские шоумены Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов.





Первый сезон будет состоять из 52 серий. Релиз приурочен к 50-летию оригинала и ожидается в декабре 2021 года.



