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22 ноября 21, 11:43
Вышел трейлер нового мультфильма "Ну, погоди!". ВИДЕО
Ну, погоди!
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В новой версии мультсериала Волк не будет курить и пить алкогольные напитки, но будет злоупотреблять видеоиграми.
В РФ на онлайн-мероприятии Comic Con Russia был показан трейлер перезапуска известного мультфильма "Ну, погоди!". Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале Союзмультфильма.

В новом мультсериале "Ну, погоди!" поменяли возраст главных героев, а также избавили Волка от вредных привычек.

В новой версии Волк не будет курить и пить алкогольные напитки, но будет злоупотреблять видеоиграми.

Также в мультфильме появились новые персонажи - Барсук, Косуля и хакер Ежик.

Зайца и Волка озвучили соответственно российские шоумены Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов.

Первый сезон будет состоять из 52 серий. Релиз приурочен к 50-летию оригинала и ожидается в декабре 2021 года.
Korrespondent
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