От Ведьмака до Эйфории. Главные сериалы зимы

Премьера 1 сезона 6 декабря, HBO

Мини-сериал рассказывает о реальной паре - Сьюзан и Кристофере Эдвардсах. Однако это не типичная история любви, а криминальная драма об убийствах.

В главных ролях - Оливия Колман и Дэвид Тьюлис, так что помимо черного юмора и интригующего детектива, основанного на реальных событиях, сериал ценен актерским составом.

И просто так...

Премьера 1 сезона 9 декабря, HBO

Спустя почти 20 лет легендарный сериал Секс в большом городе возвращается на экран в качестве десятисерийной истории. В центре нового сюжета - Кэрри, Миранда и Шарлотта, которые уже разменяли шестой десяток, только вот их проблемы практически не изменились - отношения, поиск самих себя в неизменном Нью-Йорке.

Саманты (Ким Кэттролл) в сериале не будет, но сообщается, что ее заменят две новые героини, одна афроамериканского, а другая американо-азиатского происхождения.

Станция Одиннадцать

Премьера 1 сезона 16 декабря, HBO

В основе сериала одноименный постапокалиптический роман 2014 года канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел.

Его действие происходит в недалеком будущем в мире, который пострадал от последствий пандемии гриппа, и рассказывает про труппу шекспировских актеров, которая путешествует по городам в районе Великих озер в Северной Америке.

Книга выиграла премию Артура Кларка за лучший научно-фантастический роман, а теперь ее экранизировал HBO. Судя по трейлеру, нас ждет увлекательный и пугающе актуальный сериал.

Ведьмак

Премьера 2 сезона 17 декабря, Netflix

"Север воюет с югом, чудовища пробудились от зимней спячки", - вещает грозный голос в трейлере.

О сюжете второго сезона Netflix сообщает, что убежденный в смерти Йеннифэр Геральт приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место.

"Пока короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы внутри нее", - говорится в описании.

Из трейлеров следует, что Геральту предстоит быть защитником, Цири будет вынуждена вступить в борьбу, Йеннифер придется выживать. Также в трейлерах показан новый герой - старый ведьмак Весемир.

Эмили в Париже

Премьера 2 сезона 22 декабря, Netflix

Один из самых обсуждаемых сериалов Netflix прошлого года рассказывает о приключениях американки во Франции. Сериал от создателя Секса в большом городе позиционируется, как Секс в большом городе для современных девушек.

Эйфория

Премьера 2 сезона 9 января, HBO

Радикальная и откровенная драма о современных школьниках, снятая для Netflix, рассказывает о соблазнах и трудностях, с которыми им приходиться сталкиваться: наркотики, проблемы с самоидентификацией, агрессия, созависимые отношения, психические расстройства, подростковый секс и беременность, а также с родителями, у которых тоже полно подобных проблем.

Эйфория, первый сезон которой стал одним из самых запоминающихся культурных событий 2019 года, полна интересных статистических фактов - вроде "в Америке дети после разводов очень редко остаются жить с отцами". Эти информационные вставки оказываются не только познавательными, но и здорово поддерживают драматургию сериала.