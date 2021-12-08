В Госкино рассказали, кто получит грант на кино

Экспертная комиссия Госкино назвала имена троих победителей программы грантовой поддержки молодых деятелей в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Госкино, были избраны трое претендентов на получение грантов в 2022 г.

Отмечается, что на рассмотрение комиссии поступили заявки и документы от 31 претендента. Экспертной комиссией на конкурсной основе было принято решение поддержать:

Юрия Андреевича Хробуста - для создания неигрового фильма "Земля свободных", размер финансирования - 1 млн 247 тыс. 669 грн.;

Артура Шамилевича Якубова - для создания неигрового фильма "Мама Ксюша", размер финансирования - 1 млн 138 тыс. 775 грн. 20 коп.;

Диану Орестовну Денис - для создания неигрового фильма "Тень сомнений", размер финансирования - 1 млн 512 тыс. 860 грн.

Напомним, на первый украинский фильм об ЛГБТ под названием "Мой юный принц" выделено 20 млн гривен бюджетных средств.