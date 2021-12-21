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21 декабря 21, 02:04
Вышел полноценный трейлер выпуска «Возвращение в Хогвартс»
«Возвращение в Хогвартс»
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Стриминговый сервис HBO Max наконец опубликовал полноценный трейлер спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс» / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, посвященный 20-летию выхода первого фильма кинофраншизы «Гарри Поттер и философский камень» (2001).
Естественно, речь идет об актерах, сыгравших главные роли в экранизации семи книг Джоан Роулинг — Дэниеле Рэдклиффе, Руперте Гринте, Эмме Уотсон и других. Во время съемок первого фильма им было чуть больше 10 лет, теперь же они взрослые 30-летние люди. И именно поэтому за их встречей и воспоминаниями о съемках наверняка будет интересно посмотреть.

В спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс» также примут участие другие «дети» — Джеймс и Оливер Фелпс (братья Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Том Фелтон (Драко Малфой), а также «взрослые» актеры — Гэри Олдмен (Сириус Блэк), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж) и другие.


Весьма показательно, что создательницу книжной серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг не позвали поучаствовать в съемках спецвыпуска из-за противоречивых высказываний последней в социальных сетях (она появится в выпуске только на архивных кадрах со съемок фильмов серии). На данный момент премьера проекта запланирована только в стриминговом сервисе HBO Max, однако мы надеемся, что одна из работающих в Украине медиаплатформ также переведет и покажет этот выпуск.

Источник: Variety
ITC.ua
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