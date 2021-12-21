Вышел полноценный трейлер выпуска «Возвращение в Хогвартс»

Естественно, речь идет об актерах, сыгравших главные роли в экранизации семи книг Джоан Роулинг — Дэниеле Рэдклиффе, Руперте Гринте, Эмме Уотсон и других. Во время съемок первого фильма им было чуть больше 10 лет, теперь же они взрослые 30-летние люди. И именно поэтому за их встречей и воспоминаниями о съемках наверняка будет интересно посмотреть.





В спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс» также примут участие другие «дети» — Джеймс и Оливер Фелпс (братья Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Том Фелтон (Драко Малфой), а также «взрослые» актеры — Гэри Олдмен (Сириус Блэк), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж) и другие.



