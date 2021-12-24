Старое доброе. 6 лучших рождественских фильмов

Рождественские фильмы задают тон праздникам, а их предсказуемость позволяет нам некоторое время просто побыть в комфорте, уюте и приятной ностальгии. Длинные выходные - самое время расслабиться, налить себе чаю или глинтвейна и посмотреть старое доброе кино, которое год от года не надоедает и не теряет своей актуальности. Корреспондент.net предлагает подборку из шести праздничных фильмов.

Эта необычная рождественская история рассказывает о странном Санта-Клаусе. Уилл (его играет Билли Боб Торнтон) - алкоголик, депрессивный преступник, который каждое Рождество грабит торговый центр.

Он наряжается в Санта-Клауса и вместе со своим напарником - эльфом Маркусом (Тони Кокс) идет в очередной универмаг, изучает систему безопасности и грабит его.

Несмотря на криминальное начало, фильм действительно милый и сентиментальный, ведь с появлением мальчика, который поверил в плохого Санту, оголтелому преступнику придется начать творить самые настоящие новогодние чудеса.





Крепкий орешек (1988) Дискуссии о том, можно ли назвать Крепкий орешек рождественским фильмом, уже стали такой же ежегодной традицией, как и сам фильм. Так или иначе, этот веселый боевик 80-х с Брюсом Уиллисом и Аланом Рикманом в главных ролях безусловно способен подарить приятное время, проведенное за его просмотром. Полицейский Джон МакКлэйн ведет смертельную схватку с бандой террористов в суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса. Много раз он оказывается на волоске от смерти, но всегда выходит сухим из воды. А ведь начиналось все так хорошо - с рождественской вечеринки, на которой он должен был помириться с женой...





Эльф (2003) Кто бы мог подумать, что фильм о взрослом мужчине (актер Уилл Феррелл), который считает себя эльфом, станет современной классикой? Но ведь так оно и вышло. Мальчик Бадди, который воспитывался в детском доме, однажды из любопытства залез в мешок Санта-Клауса и отправился вместе с ним на Северный Полюс. Там его взял к себе жить один из эльфов Санты. Повзрослев, Бадди принимает решение найти своего настоящего отца. Он попадает в большой город, где его задача - вернуть людям веру в Рождество.





Рождественская сказка Маппетов (1992) Есть веские аргументы в пользу того, что любой фильм можно улучшить с помощью римейка Маппет. Искренность их смешных пушистых мордашек, забавные музыкальные вставки, тонкий юмор - эта адаптация знаменитой новеллы Чарльза Диккенса стала классикой сама по себе. Майкл Кейн гениально сыграл роль Скруджа, а лягушка Кермит - его многострадального клерка Боба Крэтчита. Жену Боба, Эмили Крэтчит, конечно же, играет упрямая и серьезная Мисс Пигги. История рассказывает о знаменитой театральной группе маппетов, которая под руководством лягушонка Кермита готовится к Рождеству, как и все жители города. И только Скрудж игнорирует праздничную суету - не хочет тратить деньги. Но судьбоносная встреча с призраками прошлого, настоящего и будущего все меняет...





Один дома (1990) Этот фильм точно не нуждается в представлении, но стоит все же вспомнить о нем накануне праздников. Не все знают, что к созданию Один дома косвенно причастен комедийный актер Чеви Чейз. Режиссер Крис Коламбус был приглашен Джоном Хьюзом для съемки праздничного фаворита - Рождественские каникулы национального пасквиля. В процессе Коламбус обнаружил, что с Чейзом, который играл главного героя, работать невозможно, - и ушел. В итоге это привело к тому, что Хьюз отправил Коламбусу сценарий фильма Один дома - так мир вскоре увидел этот шедевр. Восьмилетний мальчик по имени Кевин Маккалистер (его играет Маколей Калкин) случайно остался дома, когда его семья уехала на каникулы в Париж. Когда пара преступников планируют ограбить дом, Кевин берет дело в свои руки, используя серию ловушек. Чудесный добрый юмор, незабываемый саундтрек и в целом ощущение тепла и уюта сделали фильм одним из символов новогодних праздников.



