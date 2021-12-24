Старое доброе. 6 лучших рождественских фильмов

Рождественские фильмы задают тон праздникам, а их предсказуемость позволяет нам некоторое время просто побыть в комфорте, уюте и приятной ностальгии. Длинные выходные - самое время расслабиться, налить себе чаю или глинтвейна и посмотреть старое доброе кино, которое год от года не надоедает и не теряет своей актуальности. Корреспондент.net предлагает подборку из шести праздничных фильмов.Плохой Санта (2003)
Эта необычная рождественская история рассказывает о странном Санта-Клаусе. Уилл (его играет Билли Боб Торнтон) - алкоголик, депрессивный преступник, который каждое Рождество грабит торговый центр.
Он наряжается в Санта-Клауса и вместе со своим напарником - эльфом Маркусом (Тони Кокс) идет в очередной универмаг, изучает систему безопасности и грабит его.
Несмотря на криминальное начало, фильм действительно милый и сентиментальный, ведь с появлением мальчика, который поверил в плохого Санту, оголтелому преступнику придется начать творить самые настоящие новогодние чудеса.
Дискуссии о том, можно ли назвать Крепкий орешек рождественским фильмом, уже стали такой же ежегодной традицией, как и сам фильм. Так или иначе, этот веселый боевик 80-х с Брюсом Уиллисом и Аланом Рикманом в главных ролях безусловно способен подарить приятное время, проведенное за его просмотром.
Полицейский Джон МакКлэйн ведет смертельную схватку с бандой террористов в суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса. Много раз он оказывается на волоске от смерти, но всегда выходит сухим из воды. А ведь начиналось все так хорошо - с рождественской вечеринки, на которой он должен был помириться с женой...
Кто бы мог подумать, что фильм о взрослом мужчине (актер Уилл Феррелл), который считает себя эльфом, станет современной классикой? Но ведь так оно и вышло.
Мальчик Бадди, который воспитывался в детском доме, однажды из любопытства залез в мешок Санта-Клауса и отправился вместе с ним на Северный Полюс. Там его взял к себе жить один из эльфов Санты. Повзрослев, Бадди принимает решение найти своего настоящего отца. Он попадает в большой город, где его задача - вернуть людям веру в Рождество.
Есть веские аргументы в пользу того, что любой фильм можно улучшить с помощью римейка Маппет. Искренность их смешных пушистых мордашек, забавные музыкальные вставки, тонкий юмор - эта адаптация знаменитой новеллы Чарльза Диккенса стала классикой сама по себе.
Майкл Кейн гениально сыграл роль Скруджа, а лягушка Кермит - его многострадального клерка Боба Крэтчита. Жену Боба, Эмили Крэтчит, конечно же, играет упрямая и серьезная Мисс Пигги.
История рассказывает о знаменитой театральной группе маппетов, которая под руководством лягушонка Кермита готовится к Рождеству, как и все жители города. И только Скрудж игнорирует праздничную суету - не хочет тратить деньги. Но судьбоносная встреча с призраками прошлого, настоящего и будущего все меняет...
Этот фильм точно не нуждается в представлении, но стоит все же вспомнить о нем накануне праздников.
Не все знают, что к созданию Один дома косвенно причастен комедийный актер Чеви Чейз. Режиссер Крис Коламбус был приглашен Джоном Хьюзом для съемки праздничного фаворита - Рождественские каникулы национального пасквиля. В процессе Коламбус обнаружил, что с Чейзом, который играл главного героя, работать невозможно, - и ушел.
В итоге это привело к тому, что Хьюз отправил Коламбусу сценарий фильма Один дома - так мир вскоре увидел этот шедевр.
Восьмилетний мальчик по имени Кевин Маккалистер (его играет Маколей Калкин) случайно остался дома, когда его семья уехала на каникулы в Париж. Когда пара преступников планируют ограбить дом, Кевин берет дело в свои руки, используя серию ловушек.
Чудесный добрый юмор, незабываемый саундтрек и в целом ощущение тепла и уюта сделали фильм одним из символов новогодних праздников.
Также часто переводится как Эта замечательная жизнь. На первый взгляд, фильм о мужчине-самоубийце звучит не слишком празднично. Однако именно эта тема вселяет столько тепла и надежд в рождественскую классику Фрэнка Капры.
Ангел-хранитель по имени Кларенс (Генри Трэверс) показывает несчастному Джорджу Бейли (Джеймс Стюарт), какой была бы жизнь, если бы он никогда не родился. Подобно путешествию Скруджа в Рождественской сказке, этот объективный взгляд на его существование позволяет Джорджу признать важность доброты и, как следствие, его самого.
Это прекрасный воодушевляющий фильм, который навсегда останется квинтэссенцией рождественского жанра. Только перед просмотром не забудьте запастись пачкой салфеток.