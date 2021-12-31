Десять лучших кинопремьер 2021 года

Дени Вильнев, фантастика

Дени Вильнев, тот самый режиссер, которому - пусть и со спорными результатами - хватило духу три года назад снять сиквел культового фильма Ридли Скотта Бегущий по лезвию, взялся за еще одну неподъемную классику фантастического жанра, эпическую сагу Фрэнка Герберта Дюна, которую прежде экранизировал великий Девид Линч.

Вильнев выступил одновременно сценаристом, режиссером и продюсером картины. Он работал с киностудиями Legendary Pictures и Warner Bros. Получился удивительный блокбастер, довольно близкий к тексту первого романа из легендарного цикла.

Официальный синопсис фильма звучит следующим образом: Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи.

Правда насладиться антично-величественным, визуально безупречным, презирающим нарративные аттракционы и угодливый юмор фильмом едва ли можно на домашнем экране.

Ридли Скотт, историческая драма

Ридли Скотт своей новой работой доказал, что он не "исснимавшийя режиссер в кризисе", поставив чарующую старомодностью, мертвой визионерской хваткой и, конечно, присущим только ему академическим слогом, причудливую смесь из Гладиатора и Расемона.

Ветеран блокбастеров создал зрелищную историческую фактуру: средневековые замки, покрытые мраком, содомские вечеринки графа и сквайера, сумрачные ландшафты и лязги тяжелых лат.

Но главное - какая энергетика сочится из актеров, балансирующих между артистическим реализмом и пародией.

Скотт остается правдорубом и феминистом, не опускаясь до самодовольной репрезентативной повестки, а действуя в аккурат заданному нарративу - вот где виден настоящий профессионализм.

Это история о том, как женский голос пытается прорваться через свирепую богословскую казуистику, виктимблейминг и примат божественной правды. История о мужчинах, использующих женщину как предлог для удовлетворения своих военных амбиций.

И главное в Скотте, конечно, его мастерское кросс-историческое чутье, где средневековые баталии ничем не отличаются от сегодняшней медийной шумихи, а истина по-прежнему требует безжалостной борьбы.

Историческое кино Скотта не служит задачи стать реликтом времени, а пробуждает моральное взаимодействие эпох, в этом, конечно, Последняя дуэль безупречное высказывание: выверенное, брутальное, находящее правильное соотношение между романными страстями и зрелищным кровопролитием.

Джулия Дюкорно, ужасы

Главный победитель Каннского кинофестиваля этого года - радикальный боди-хоррор, который рассказывает о романе девушки с автомобилем.

Это сплав из провокации, юмора, саспенса, пронизанного религиозными аллюзиями в диапазоне от древнегреческой мифологии до раннего христианства, и сентиментальности. Подробно о нем в материале Шокирующий победитель в Каннах.

Раду Жуде, комедия / драма

Скандальный лауреат Золотого медведя Берлинского фестиваля 2021 года о природе ханжества в авторитарных культурах и государствах.

Один из самых оригинальных и радикальных режиссеров нового румынского кино начинает свой фильм с порноролика, снятого в домашних условиях главной героиней - школьной учительницей истории.

А остальной фильм посвящает вопросу о том, имеет ли право на интимную жизнь человек подобной профессии и как лицемерие общества в частных случаях влияет на состояние мира и его будущее.

Вальдимар Йоханнссон, ужасы

Самый яркий дебют года, получивший в Каннах приз с формулировкой "за оригинальность". Исландский режиссер показал себя вдумчивым и самобытным драматургом, обладающим сугубо северной чувствительностью к природе и разговору о ней.

Жутковатая и поэтичная сказка о бездетной паре фермеров, усыновившей девочку-мутанта, может быть прочитана и как всеобъемлющая притча о человеке и окружающей среде, и как остросоциальное высказывание о приемных детях, и как исследование любой инаковости и границ в ее принятии, и как приглашение к разговору о скрытой сути христианства и язычества.

Уэс Андерсон, комедия

Самое изобретательное и сложносконструированное творение Уэса Андерсона. Игровое кино и анимация, комедия и трагедия, чистая политика и голая абстракция, черно-белая и цветная пленка - режиссер здесь оторвался на полную катушку.

Разумеется, вкупе с его форменной страстью к архитектурным формам и осевой симметрии от всего этого порой начинает кружиться голова - тем более что на этот раз избран жанр альманаха (поминки по несуществующему журналу Французский вестник включают в себя пролог, три спецрепортажа и эпилог).

Если оценивать новеллы, можно заметить, что, увы, планка качества падает от блестящей первой (сатиры на современное искусство) чрез неплохую вторую (зарисовку о студенческих бунтах в духе раннего Годара) к уже посредственной третьей (комиксовой полицейской истории под Мельвиля).

Иногда Андерсон уж слишком откровенно полагается на отсылки, где-то теряет нить повествования, а где-то его визуальный перфекционизм полностью подминает под себя составляющие многослойного сюжета.

В целом, это не лучшая работа Андерсона, но в ней достаточно изящества, постановочного чутья и оригинальных дизайнерских решений, чтобы назвать его главным интеллектуальным аттракционом текущего сезона.

Паоло Соррентино, драма

Самый личный и лучший фильм современного итальянского классика - его свободная автобиография о взрослении в Италии 1980-х, любви к семье и футболу, первой страсти и грандиозной потере.

Экранное альтер эго Паоло - молодой парень Фабьетто, фанатеющий по Диего Марадоне и растущий в шумном и токсичном итальянском семействе с парой десятков одиозных родственников.

Именно любовь к Марадоне сыграет роковую роль в жизни Фабьетто, который только мечтает снимать кино, а пока мучается от влечения к тете и радуется встречному ветру, когда несется на скутере по набережной моря.

Леос Каракс, романтический мюзикл

Душераздирающий готический кинороман о любви стендап-комика и оперной дивы, плод которой, чудо-девочка Аннетт, умеет левитировать и петь. Мюзикл создан братьями Маэл из группы Sparks, но мастерски апроприирован отцом-одиночкой Караксом, обнаружившим в вымышленном сюжете немало параллелей с собственной судьбой.

Впрочем, всего этого можно и не знать. И просто наслаждаться яростными противоречиями этого "неправильного" фильма, дискомфортно исследующего самые чувствительные зоны и не отступающего ни перед чем, словно его восхитительно-отвратительный антигерой, "обезьяна бога" Генри Макгенри.

Рюсукэ Хамагути, драма

Японский роуд-муви, экранизация рассказа Харуки Мураками, в центре которого - театральный режиссер, два года назад потерявший жену. Его приглашают поставить пьесу Дядя Ваня на театральном фестивале в Хиросиме. В поездку он отправляется в компании своей старой красной машины и молчаливой водительницы. В дороге они сближаются.

Сядь за руль моей машины завоевал приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале и стал лучшим фильмом года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. На Rotten Tomatoes у фильма 100 процентов положительных рецензий от критиков и 84 процента "свежести" по мнению зрителей, а пользователи IMDb оценили фильм в 7,9 балла.

Эдгар Райт, ужасы

Самобытный реверанс с фирменной иронией Эдгара Райта, вкусным цитированием джалло и виртуозной режиссурой.

История разворачивается вокруг девушки Элли, повернутой на 1960-х. После сложного периода детства (ее мать покончила с собой, чем сломала дочери психику), Элли готова выпорхнуть из гнезда и отправиться в чарующий Лондон, чтобы выучиться на дизайнера. Город оказывается не таким уж приветливым: подозрительные таксисты, мелочные и озлобленные соседки по общага и полное отсутствие "волшебства с открыток".

Хорошо хотя бы удалось найти сносную комнату. Дороговато, зато аутентично. Там можно слушать любимую музыку и засыпать под звенящую неоновую подсветку за окном. Сладких снов... Просыпайся, ты в Лондоне 60-х, наблюдаешь из зазеркалья за становлением начинающей певицы Сэнди. И кажется она в опасности...

Фильм не портит, ни театральщина с танцами и манерностью, ни нарочитая бутафория некоторых сцен, ни читаемый поворот, ни даже Томасин МакКензи, которая многим показалась мало заметной для главной героини.