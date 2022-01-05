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Кино
Новости кино
4 января 22, 18:57
Опять отложили премьеру супергеройского фильма "Morbius"
Morbius
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Киностудия Sony Pictures вновь отложила релиз супергеройского боевика «Морбиус» / Morbius, который входит в киновселенную Spider-Verse наравне с картинами о Человеке-пауке и Веноме.
Первоначально новый фильм планировалось выпустить еще 10 июля 2020 года, ну а теперь студия назвала новую «финальную» дату — 1 апреля 2022 года.

Чтобы осознать всю глубину проблемы, достаточно напомнить всю цепочку премьерных дат: 10 июля 2020 года, 31 июля 2020 года, 19 марта 2021 года, 8 октября 2021 года, 21 января 2022 года и 28 января 2022 года. Похоже, что подобным перечнем переносов не может похвастать ни один голливудский блокбастер, что весьма интересно, так как последние фильмы «паучьей вселенной» вышли без особых проблем — «Веном: Да будет Карнаж» показали 1 октября 2021 года, а «Человек-паук: Нет пути домой» — 13 декабря 2021 года.


Кстати, Spider-Man: No Way Home стал лучшим кинорелизом прошлого года — ему удалось собрать рекордные для «ковидных» годов $1,37 млрд киносборов ($613 млн в Северной Америке и $759 млн в остальных странах мира).


Напомним, что фильм рассказывает о неизлечимо больном докторе Майкле Морбиусе, который в результате неудачной попытки излечиться превращается в «живого вампира». Вместе с выздоровлением, суперсилой и способностью летать герой получает отталкивающую внешность и другие неприятные побочные эффекты, включая неконтролируемую ярость и жажду крови.

Титульную роль сыграл Джаред Лето («Реквием по мечте», «Бойцовский клуб»), также в фильме снялись Адриа Архона («Призрачная шестерка»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Джаред Харрис («Чернобыль») и Тайриз Гибсон («Форсаж»). Фильм снял режиссер Даниэль Эспиноса, известный по картинам «Код доступа «Кейптаун»», «Номер 44» и «Живое».
ITC.ua
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