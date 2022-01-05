Опять отложили премьеру супергеройского фильма "Morbius"

Первоначально новый фильм планировалось выпустить еще 10 июля 2020 года, ну а теперь студия назвала новую «финальную» дату — 1 апреля 2022 года.





Чтобы осознать всю глубину проблемы, достаточно напомнить всю цепочку премьерных дат: 10 июля 2020 года, 31 июля 2020 года, 19 марта 2021 года, 8 октября 2021 года, 21 января 2022 года и 28 января 2022 года. Похоже, что подобным перечнем переносов не может похвастать ни один голливудский блокбастер, что весьма интересно, так как последние фильмы «паучьей вселенной» вышли без особых проблем — «Веном: Да будет Карнаж» показали 1 октября 2021 года, а «Человек-паук: Нет пути домой» — 13 декабря 2021 года.









Кстати, Spider-Man: No Way Home стал лучшим кинорелизом прошлого года — ему удалось собрать рекордные для «ковидных» годов $1,37 млрд киносборов ($613 млн в Северной Америке и $759 млн в остальных странах мира).







