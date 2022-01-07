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6 января 22, 23:36
Умер звезда фильма Кин-дза-дза!
Михаил Бычков
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Артист ушел из жизни в доме сына, после семейного застолья по случаю встречи Нового 2022 года.

В Москве скончался актер из фильма Кин-дза-дза! Михаил Бычков. Артиста не стало в новогоднюю ночь. Об этом сообщает КП в четверг, 6 января.

Бычков ушел из жизни на 72-м году.

СМИ пишет, что актер вместе с супругой пришел к сыну, живущему в соседнем подъезде, праздновать Новый год. После торжества Бычков уснул, а утром 1 января его обнаружили мертвым.

По предварительным данным, "смерть наступила от естественных причин".

Между тем, известно, что во время застолья Бычков практически не употреблял алкогольные напитки.

Кроме Кин-дза-дза!, актер прославился съемками в фильме Покровские воротах, 12 стульев и Борис Годунов. Также он играл в Театре на Малой Бронной.

У актера остались жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе умер "отец" Пиратов Карибского моря Джей Уолперт. У него была болезнь Альгеймера.
Korrespondent
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