Самые ожидаемые новые сериалы 2022 года

Пэм и Томми
Hulu, дата выхода: 2 февраля
Самая известная модель Playboy и звезда сериала Спасатели Малибу Памела Андерсон и ударник культовой групп Motley Crue Томми Ли решают пожениться через четыре дня после знакомства в 1994 году и во время медового месяца снимают свои эротические утехи на домашнее видео.
Спустя год случается самый знаменитый секс-скандал в шоу-бизе: обиженный электрик Рэнд Готье, которому вспыльчивый Томми не заплатил за работу в особняке в Малибу, отключает сигнализацию и крадет у супругов сейф, где лежит запись.
В восьми сериях нового шоу рассказана история о том, как раньше снимавшийся в порно Готье пытался продать запись, а в итоге задолжал мафии.
Властелин колец
Amazon Prime, дата выхода: 2 сентября 2022 года
Властелин колец от Amazon Prime
Сериал по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, получивший рабочее название Властелин колец, о Второй эпохе, когда к власти пришел Саурон. События будут разворачиваться за тысячи лет до рождения Бильбо и Фродо Беггинсов.
"В центре сериала - группа персонажей, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Туманных гор и величественных лесов столицы эльфов Линдона, до захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков карты - эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить еще долго", - говорится в синопсисе Amazon Prime.
Дом дракона
HBO, дата выхода: 2022 год
Приквел культовой Игры престолов расскажет историю дома Таргариенов. События развернутся за два века до начала оригинального телешоу и затронут гражданскую войну между двумя ответвлениями рода властителей драконов.
Ведьмак: Происхождение
Netflix, дата выхода: 2022 год
Приквел сериала Ведьмак, второй сезон которого вышел в конце 2021 года, расскажет о катаклизме, известном как Сопряжение Сфер - оно произошло за 1,2 тысячи лет до истории Геральта из Ривии. Над сериалом, среди прочих, работают сам автор вселенной, польский писатель Анджей Сапковский и шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт Хиссрич.
Одни из нас
HBO, дата выхода: 2022 год
Дисклеймер
Apple TV+, дата выхода: 2022 год
После оскароносной автобиографической драмы Рома Альфонсо Куарон возвращается в жанровое кино, причем многосерийное. Он выступит сценаристом и режиссером всех шести эпизодов триллера.
Сюжет такой: журналистка, расследующая корпоративные секреты, сталкивается с писателем, раскрывающим ее собственный скелет в шкафу.
Лунный рыцарь
Disney+, дата выхода: лето 2022 года
Четвертая фаза вселенной Marvel интересна тем, что все ее сериалы не похожи друг на друга: супергеройские шоу оборачиваются то семейной драмой Ванды и Вижна, то сайфаем о путешествиях хитрого Локи сквозь время и встрече с самим собой, то бадди-муви в духе 1980-х про Сокола и Зимнего солдата.
Сериал о приключениях бывшего морпеха Марка Спектора сделал Джереми Слейтер - шоураннер Академии Амбрелла, где супергерои представали в виде дисфункциональной семьи.
А вот Спектор, он же Лунный рыцарь, страдает диссоциативным расстройством. В его расколотом сознании существует сразу несколько личностей, среди которых египетский бог Хонсу, карающий преступников, который втягивает Спектора в войну богов.
Песочный человек
Netflix, дата выхода: 2022 год
Иррациональная природа сновидений всегда беспокоила и манила человека. Каждый из нас проводит треть жизни в безумном мире образов, иллюзий и странных наваждений. Снам посвящают многочисленные научные исследования, но гораздо чаще их пытаются описать художественным языком.
И одним из лучших произведений о мистической сущности снов можно назвать комикс Нила Геймана Песочный человек, чьей экранизацией Netflix занимался вместе с автором.
Главный герой комиксов - Морфей, или Повелитель Снов. Он оказывается в плену у группы оккультистов. Они держат его в заточении долгих 70 лет. После ему удается бежать, и теперь Морфей должен вернуть все свои магические атрибуты и все в мире к тому состоянию, в котором оно было 70 лет назад.
Венсди
Netflix, дата выхода: 2022 год
Мастер семейного готического кино Тим Бертон снимет сериал по Семейке Аддамс. Шоу Венсди, как видно из названия, сфокусируется на взрослении дочери Аддамс, ныне ученицы в старшей школе, которая пытается совладать со своими сверхъестественными способностями. Главную роль исполняет Дженна Ортега
Cyberpunk: Edgerunners
Netflix, дата выхода: 2022 год
Cyberpunk: Edgerunners