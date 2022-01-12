Сериал Эмили в Париже продлили на два сезона

Сериал Эмили в Париже продлили на третий и четвертый сезоны. Об этом говорится в Instagram фильма.

"Эмили официально возвращается еще на два сезона", - отметили создатели проекта.

Как известно, главной героиней сериала стала американский маркетолог Эмили Купер, которая отправилась в командировку в Париж.

Второй сезон сериала вышел 22 декабря 2021 года и возмутил украинцев карикатурным образом киевлянки Петры. Ее представили неопрятной развратной девушкой-воровкой.



