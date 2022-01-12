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11 января 22, 12:57
Сериал Эмили в Париже продлили на два сезона
Эмили
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Авторы проекта заявили о продолжении истории американки. Однако, когда начнутся съемки третьего и четвертого сезонов, пока неизвестно.

Сериал Эмили в Париже продлили на третий и четвертый сезоны. Об этом говорится в Instagram фильма.

"Эмили официально возвращается еще на два сезона", - отметили создатели проекта.

Как известно, главной героиней сериала стала американский маркетолог Эмили Купер, которая отправилась в командировку в Париж.

Второй сезон сериала вышел 22 декабря 2021 года и возмутил украинцев карикатурным образом киевлянки Петры. Ее представили неопрятной развратной девушкой-воровкой.


Как известно, это задело и министра культуры Александра Ткаченко, который связался с Netflix и получил от стриминговой платформы "достаточно дипломатичный" ответ.

"Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил Ткаченко.
Korrespondent
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