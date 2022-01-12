Сериал Эмили в Париже продлили на два сезона

Сериал Эмили в Париже продлили на третий и четвертый сезоны. Об этом говорится в Instagram фильма.
"Эмили официально возвращается еще на два сезона", - отметили создатели проекта.
Как известно, главной героиней сериала стала американский маркетолог Эмили Купер, которая отправилась в командировку в Париж.
Второй сезон сериала вышел 22 декабря 2021 года и возмутил украинцев карикатурным образом киевлянки Петры. Ее представили неопрятной развратной девушкой-воровкой.
Как известно, это задело и министра культуры Александра Ткаченко, который связался с Netflix и получил от стриминговой платформы "достаточно дипломатичный" ответ.
"Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил Ткаченко.