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19 января 22, 11:02
Умер актер из сериала Моя прекрасная няня
Анатолий Басин
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Анатолий Басин скончался на 73-м году жизни. Почти 30 лет он отдал театральной сцене в Иркутске.
Российский актер Анатолий Басин умер 17 января в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, где артист играл 27 лет.
 
Причина смерти Басина не уточняется. 

Актер окончил Иркутское театральное училище в 1971 году и служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова с 1979 по 2006 год.

С 2006 года Басин жил и работал в Москве. Известен по ролям в сериалах Моя прекрасная няня, Солдаты, Кармелита. Цыганская страсть и Диверсант. Конец войны.
 


Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская.
Korrespondent
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