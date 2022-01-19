Умер актер из сериала Моя прекрасная няня

Российский актер Анатолий Басин умер 17 января в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, где артист играл 27 лет.

Причина смерти Басина не уточняется.





Актер окончил Иркутское театральное училище в 1971 году и служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова с 1979 по 2006 год.





С 2006 года Басин жил и работал в Москве. Известен по ролям в сериалах Моя прекрасная няня, Солдаты, Кармелита. Цыганская страсть и Диверсант. Конец войны.









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