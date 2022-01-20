Вышел первый тизер «Колец власти» — сериала Amazon

Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, а также последнем союзе эльфов и людей. В ролике звучит голос Галадриэль — она рассказывает обо всех Кольцах Власти, выкованных эльфом Келебримбором для разных народов Средиземья: три эльфийских, семь Колец гномов, девять Колец людей и Кольцо Всевластья. К слову, роль Галадриэль исполнила Морфидд Кларк («Святой Мод» и «Истории Дэвида Копперфилда»).









Первый тизер-трейлер «Колец власти» на английском языке





Шоураннерами сериала выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, а каст сериала состоит из четырех десятков молодых и не слишком известных актеров. Среди них — Роберт Арамайо («Игра престолов») и Джозеф Моул («Улица потрошителя»), который исполнил роль главного злодея. Предварительная разработка сериала началась в 2017 году, а производство и съемки — в 2019 году.





Премьера «Колец власти» намечена на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Всего в первый сезон войдет 8 эпизодов. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а всего, по слухам, Amazon рассчитывает снять как минимум пять сезонов, не считая возможных спин-оффов и сиквелов.





Создатели сериала также опубликовали отдельное видео — о том, как создавался тизер с названием шоу. Авторы отказались от компьютерной графики в пользу живой съемки. Кадры, которые можно увидеть выше были получены с помощью камеры Phantom Flex 4k при частоте 5 тыс. к/с в литейном цехе с использованием расплавленных металлов, красного дерева, специальной пыли, аргона, жидкого водорода и многих других материалов. Они расплавили немало металла — пока не добились нужного мерцающего эффекта.





Закулисное видео о создании тизера с названием сериала



