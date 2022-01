Вышел первый тизер «Колец власти» — сериала Amazon

Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, а также последнем союзе эльфов и людей. В ролике звучит голос Галадриэль — она рассказывает обо всех Кольцах Власти, выкованных эльфом Келебримбором для разных народов Средиземья: три эльфийских, семь Колец гномов, девять Колец людей и Кольцо Всевластья. К слову, роль Галадриэль исполнила Морфидд Кларк («Святой Мод» и «Истории Дэвида Копперфилда»).

Первый тизер-трейлер «Колец власти» на английском языке

Шоураннерами сериала выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, а каст сериала состоит из четырех десятков молодых и не слишком известных актеров. Среди них — Роберт Арамайо («Игра престолов») и Джозеф Моул («Улица потрошителя»), который исполнил роль главного злодея. Предварительная разработка сериала началась в 2017 году, а производство и съемки — в 2019 году.

Премьера «Колец власти» намечена на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Всего в первый сезон войдет 8 эпизодов. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а всего, по слухам, Amazon рассчитывает снять как минимум пять сезонов, не считая возможных спин-оффов и сиквелов.

Создатели сериала также опубликовали отдельное видео — о том, как создавался тизер с названием шоу. Авторы отказались от компьютерной графики в пользу живой съемки. Кадры, которые можно увидеть выше были получены с помощью камеры Phantom Flex 4k при частоте 5 тыс. к/с в литейном цехе с использованием расплавленных металлов, красного дерева, специальной пыли, аргона, жидкого водорода и многих других материалов. Они расплавили немало металла — пока не добились нужного мерцающего эффекта.

Закулисное видео о создании тизера с названием сериала

***

По произведениям Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» выпущено две одноименных трилогии (они вышли соответственно в 2001-2003 и 2012-2014 годы). Все они были сняты новозеландским режиссером Питером Джексоном. В 2017 году исполнилось 80 лет с публикации повести «Хоббит», а в прошлом 20 лет отметил фильм «Властелин колец: Братство Кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring).