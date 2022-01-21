Вышел новый трейлер финала "Ходячих мертвецов"

Вышел официальный трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала Ходячие мертвецы. Видеоролик был опубликован в You-Тube-канале IGN.

Отметим, что заключительный 11 сезон шоу поделили на три части по восемь эпизодов каждая. Первый блок выходил в эфир с августа по октябрь прошлого года, а премьера второго состоится на AMC+ 13 февраля.

В новом ролике создатели сериала намекают на то, что многие александрийцы (из поселения выживших Александрия – ред.), в том числе Кэрол (Мелисса Макбрайд), собираются отправиться в Содружество (еще одно сообщество выживших – ред.).

Члены этой общины почти сумели достичь прежнего уровня жизни – у них даже есть губернатор и армия, однако всех, кто рискнет приблизиться к городу, ждет смерть.

Ожидается, что сражения с Содружеством продолжатся, и в конце зрителей ждет еще одна кровавая битва.

В финальном сезоне поклонники сериала увидят многих знакомых персонажей, включая Дэрила (Нрман Ридус), Мэгги (Лорен Коэн), Юджина (Джош Макдермитт) и других.



