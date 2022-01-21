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21 января 22, 11:24
Вышел новый трейлер финала "Ходячих мертвецов"
Ходячие мертвецы
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Ролик посвящен второй части последнего сезона хоррора, которая состоит из восьми эпизодов.
Вышел официальный трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала Ходячие мертвецы. Видеоролик был опубликован в You-Тube-канале IGN.
 
Отметим, что заключительный 11 сезон шоу поделили на три части по восемь эпизодов каждая. Первый блок выходил в эфир с августа по октябрь прошлого года, а премьера второго состоится на AMC+ 13 февраля.
 
В новом ролике создатели сериала намекают на то, что многие александрийцы (из поселения выживших Александрия – ред.), в том числе Кэрол (Мелисса Макбрайд), собираются отправиться в Содружество (еще одно сообщество выживших – ред.).
 
Члены этой общины почти сумели достичь прежнего уровня жизни – у них даже есть губернатор и армия, однако всех, кто рискнет приблизиться к городу, ждет смерть.
 
Ожидается, что сражения с Содружеством продолжатся, и в конце зрителей ждет еще одна кровавая битва.
 
В финальном сезоне поклонники сериала увидят многих знакомых персонажей, включая Дэрила (Нрман Ридус), Мэгги (Лорен Коэн), Юджина (Джош Макдермитт) и других.


Ходячие мертвецы – американский постапокалиптический сериал о выживании людей в мире, полном зомби, созданный Фрэнком Дарабонтом и снятый по мотивам одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.
 
Ранее Amazon представил дебютный тизер эпичного сериала Властелин колец: Кольца власти.
Korrespondent
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