Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финайльный трейлер экранизации компьютерной игры Uncharted (в украинском прокате - Uncharted: Неизведанное). Зрелищный ролик появился на YouTube-канале кинематографа.

В кадре повторяются некоторые моменты из предыдущих рекламных видео. Но кроме них зрителям представлена драка на старых кораблях и эпизод с участием главного героя Нейтана Дрейка, когда он нашел бочку с золотом.

Как известно, бюджет картины порядка 120 миллионов долларов.



