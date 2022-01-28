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27 января 22, 23:41
Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted
Uncharted
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В главной роли Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами снимается звезда Marvel Том Холланд.

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финайльный трейлер экранизации компьютерной игры Uncharted (в украинском прокате - Uncharted: Неизведанное). Зрелищный ролик появился на YouTube-канале кинематографа.

В кадре повторяются некоторые моменты из предыдущих рекламных видео. Но кроме них зрителям представлена драка на старых кораблях и эпизод с участием главного героя Нейтана Дрейка, когда он нашел бочку с золотом.

Как известно, бюджет картины порядка 120 миллионов долларов. 


Напомним, ранее стало известно, что в экранизации этой компьютерной игры сыграет Антонио Бандэрас.
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