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27 января 22, 23:41
Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted
Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финайльный трейлер экранизации компьютерной игры Uncharted (в украинском прокате - Uncharted: Неизведанное). Зрелищный ролик появился на YouTube-канале кинематографа.
В кадре повторяются некоторые моменты из предыдущих рекламных видео. Но кроме них зрителям представлена драка на старых кораблях и эпизод с участием главного героя Нейтана Дрейка, когда он нашел бочку с золотом.
Как известно, бюджет картины порядка 120 миллионов долларов.
Напомним, ранее стало известно, что в экранизации этой компьютерной игры сыграет Антонио Бандэрас.