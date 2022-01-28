Вышел трейлер второго сезона Космических сил

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала Космические силы. Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

"Даже гравитация не может их удержать. Космические силы возвращаются", - сказано в описании видео.

По сюжету, команду космических войск постигнут межличностные проблемы. Поэтому герои будут доказывать свою ценность руководству.

Это история об американском генерале Марке Нэйрде. Военный мечтает возглавить ВВС, однако получает должность командира Космических сил. Данное военное подразделение армии США совершенно новое. Его создали по инициативе Дональда Трампа.

Главную роль исполняет Стив Карелл.



