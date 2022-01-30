Два украинских фильма получили награды на фестивале Сандэнс

На американском кинофестивале независимого кино Sundance награды получили сразу два украинских фильма – за лучшую режиссуру в категории мировое художественное кино и за лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.

В категории мировое художественное кино за лучшую режиссуру отмечен фильм Марины Эр Горбач "Клондайк" о жизни семьи на востоке Украины и крушении рейса MH17. "Клондайк" – первый украинский игровой фильм в конкурсе Сандэнс.

Фильм рассказывает о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий вокруг авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

"Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка. Война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки", – описывает сюжет фильма пресс-служба Минкультуры.

Фильм был создан при поддержке Госкино в копродукции с Турцией.



