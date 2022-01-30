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Кино
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30 января 22, 14:04
Умер российский актер Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
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В России умер актер Леонид Куравлев, звезда советского кино Афоня.

На 86-м году жизни умер российский актер Леонид Куравлев, который снимался в ряде советских фильмов, в частности в кино "Афоня". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Куравлев с начала января лечился в Москве от пневмонии, тесты на коронавирус были отрицательными.

Куравлев был звездой советского кино, в частности исполнил роль сантехника Афанасия Борщова в комедии "Афоня", Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", Шуры Балаганова в "Золотом Теленке", Хомы Брута в фильме "Вий".



В 2012 году он похоронил супругу, с которой прожил более 50 лет. С тех пор актер вел затворнический образ жизни. У него остались сын и дочь.

В марте 2014-го, когда Россия оккупировала Крым, он подписал обращение деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Крыму и 
Украине.

В одном из своих интервью в 2016 году призвал поддержать Путина, назвал существование России "спасением мира" и заявил, что Западу неведомы понятия "душа" и "доброта".

Летом 2021-го умер российский/советский актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам.
liga.net
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